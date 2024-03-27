Wilfried Zaha: Galatasaray Türkiye\'nin en iyi takımı

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Antalya kampında yaptığı açıklamada, "Takımımızın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu fikrindeyim. Sezon sonuna kadar oyunumuzu devam ettirirsek, şampiyon olacağımızı düşünüyorum" dedi.
Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampta bulunan Galatasaray'da orta saha oyuncusu Zaha, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Zaha, sezon başından bu yana 47 maç oynadıklarını, bu maçların 14-15'inde ilk 11'de forma giyme şansı bulduğunu belirtti. Sezon başında hazırlık kampı geçirmediğini ve sakat olduğunu aktaran Zaha, "Uzunca bir süre oynayamadım. Buna rağmen 11'de belki 14-15 maçta çıktım. Sezon başında hazırlık kampı geçirmedim, sakattım. Uzunca bir süre oynayamadım. Buna rağmen 15 maça baktığımda 9 gol attım. Sakatlıktan iyi bir geriş dönüşüm olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
"Avrupa'nın en iyi kulüplerine karşı oynadık"
Şampiyonlar Ligi'nde forma giymenin kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğunu ifade eden Zaha, "Takım olarak Avrupa'da en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Avrupa'nın en iyi kulüplerine karşı oynadık. Takım deneyimi de burada devreye girdi. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptığımız düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"Şampiyon olacağımızı düşünüyorum"
Bu kampın oyuncuları birbirine daha fazla yakınlaştırdığını belirten Zaha, "Kamplar genel olarak uzak duran oyuncuları birbirine yaklaştırır. Takımımızın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna kadar oyunumuzu devam ettirirsek şampiyon olacağımızı düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
"Her şey bir anda olmuyor bu bir süreç"
Daha önce yıllarca İngiltere'de oynadığını hatırlatan Zaha, herkesin sosyal medyada o dönemki performanslarını paylaştığı kaydetti. Galatasaray'da 4 aylık sakatlıktan kurtularak sahaya döndüğünü dile getiren Fildişi Sahilli oyuncu, "O performans 10 yıllık bir çalışma ile olmuştu. Her şey bir anda olmuyor. İlk senemde Galatasaray'da yüzde 100'ümü vermem beklenemez. Bu bir süreç. Her şey 1 günde olmuyor. Bu zaman alan bir şey" değerlendirmesinde bulundu.
Zaha, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu, eşi ve oğlunun inanılmaz vakit geçirdiğini de sözlerine ekledi. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Wilfried Zaha: Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımı - Son Dakika
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