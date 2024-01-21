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Wilfried Zaha, Trabzonspor maçında 2 gol attı - Son Dakika
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Wilfried Zaha, Trabzonspor maçında 2 gol attı

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Trabzonspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı. Zaha, 8 golünü Süper Lig'de, 1 golünü de UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında kaydetti.

Wilfried Zaha, Trabzonspor maçında 2 gol attı
21.01.2024 - 21:13,
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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, Trabzonspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı. Zaha bu gollerin 8'ini Süper Lig'de, 1'ini de UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, forvette başladığı maçta 2 gol sevinci yaşadı. Zaha mücadelenin 13 ve 61. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu ayrıca Kaan Ayhan'ın golünde de asist yaptı.

31 yaşındaki oyuncu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında da 1 kez fileleri havalandıran Zaha'nın bu sezon toplam 9 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Wilfried Zaha 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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