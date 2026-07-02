Wimbledon'da Fritz ve de Minaur Üst Tura Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Wimbledon'da Fritz ve de Minaur Üst Tura Çıktı

02.07.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taylor Fritz ve Alex de Minaur, Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi. Fritz Kypson'u, de Minaur Mannarino'yu yendi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Taylor Fritz ile Alex de Minaur, isimlerini üçüncü tura yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın dördüncü gününde yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 6 numarası ABD'li raket Fritz, vatandaşı Patrick Kypson'ı 6-2, 6-2 ve 7-5'lik skorlarla 3-0 geçerek üçüncü tura yükseldi.

Günün diğer maçında dünya 5 numarası Avustralyalı sporcu Alex de Minaur, Fransız raket Adrian Mannarino'yu 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek üst tura çıktı.

Kaynak: AA

Wimbledon, Olaylar, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wimbledon'da Fritz ve de Minaur Üst Tura Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu
Galatasaray’dan Jhon Duran’ın sözleşmesine özel madde İşte oyuncunun alacağı maaş Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş
Dünya Kupası’ndan elenen Almanya’yı şoke eden bir haber daha Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'yı şoke eden bir haber daha
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı
Erzurumspor’a stat müjdesi Erzurumspor'a stat müjdesi

16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama Ölü ve yaralılar var
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:13
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek Ama tek bir şartı var
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 16:24:49. #7.13#
SON DAKİKA: Wimbledon'da Fritz ve de Minaur Üst Tura Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.