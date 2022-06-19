Cem İlkel, Avustralyalı Jason Kubler ile Kort 11'de, Altuğ Çelikbilek ise İspanyol Mario Vilella Martinez ile Kort 4'te karşılaşacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli tenisçiler Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek, yarın korta çıkacak.

Kaynak: AA

Wimbledon, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Wimbledon erkeklerde eleme kuraları çekildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.