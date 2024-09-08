WMX ve EMX250'de Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

WMX ve EMX250'de Şampiyonlar Belli Oldu

WMX ve EMX250\'de Şampiyonlar Belli Oldu

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen, sezonun son etabı olan WMX Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonu, de Baets Yamaha MX-Team takımından Yamaha pilotu Hollandalı Lotte Van Drunen oldu.

08.09.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen, sezonun son etabı olan WMX Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonu, de Baets Yamaha MX-Team takımından Yamaha pilotu Hollandalı Lotte Van Drunen oldu.

7 etapta yapılan WMX yarışında dünya ikinciliğini RFME Spain National Team takımından GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen, üçüncülüğü MXFONTARACING takımından GASGAS ile yarışan İtalyan Kiara Fontanesi aldı. Markalar yarışında ise Yamaha şampiyonluğunu ilan ederken, GASGAS ve KTM takip etti.

WMX Türkiye'de ikinci yarışı RFME Spain National Team takımından GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen birinci sırada bitirdi. F&H Racing Team takımından Kawasaki ile yarışan Yeni Zelandalı Courtney Duncan ikinci, MXFONTARACING takımından GASGAS ile yarışan İtalyan Kiara Fontanesi üçüncü sırada tamamladı. Türkiye adına yarışan Irmak Yıldırım ise yarışı 25'inci sırada tamamladı.

EMX250 TÜRKİYE'NİN KAZANANI FRANSIZ VALIN

Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) Türkiye etabını BUD RACING-Kawasaki takımından Kawasaki pilotu Fransız Mathis Valin kazandı. EMX250 TÜRKİYE'de ikinciliği Beddini GASGAS Factory Juniors takımından GASGAS pilotu İtalyan Valerio Lata alırken, üçüncülüğü Gabriel SS24 KTM takımından KTM pilotu Hollandalı Cas Valk aldı. EMX250'de şampiyonluk, son yarış olan İspanya etabına kaldı.

Markalarda ise EMX250 dünya sıralamasında GASGAS ilk sırada yer alırken, Kawasaki ikinci, KTM üçüncü sırada bulunuyor. Onları Yamaha, Husqvarna, Honda ve Fantic takip ediyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güncel, Dünya, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor WMX ve EMX250'de Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 06:10:34. #1.12#
SON DAKİKA: WMX ve EMX250'de Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement