WMX ve EMX250\'de Şampiyonlar Belli Oldu

Spor

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen, sezonun son etabı olan WMX Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonu, de Baets Yamaha MX-Team takımından Yamaha pilotu Hollandalı Lotte Van Drunen oldu.

7 etapta yapılan WMX yarışında dünya ikinciliğini RFME Spain National Team takımından GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen, üçüncülüğü MXFONTARACING takımından GASGAS ile yarışan İtalyan Kiara Fontanesi aldı. Markalar yarışında ise Yamaha şampiyonluğunu ilan ederken, GASGAS ve KTM takip etti.

WMX Türkiye'de ikinci yarışı RFME Spain National Team takımından GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen birinci sırada bitirdi. F&H Racing Team takımından Kawasaki ile yarışan Yeni Zelandalı Courtney Duncan ikinci, MXFONTARACING takımından GASGAS ile yarışan İtalyan Kiara Fontanesi üçüncü sırada tamamladı. Türkiye adına yarışan Irmak Yıldırım ise yarışı 25'inci sırada tamamladı.

EMX250 TÜRKİYE'NİN KAZANANI FRANSIZ VALIN

Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) Türkiye etabını BUD RACING-Kawasaki takımından Kawasaki pilotu Fransız Mathis Valin kazandı. EMX250 TÜRKİYE'de ikinciliği Beddini GASGAS Factory Juniors takımından GASGAS pilotu İtalyan Valerio Lata alırken, üçüncülüğü Gabriel SS24 KTM takımından KTM pilotu Hollandalı Cas Valk aldı. EMX250'de şampiyonluk, son yarış olan İspanya etabına kaldı.

Markalarda ise EMX250 dünya sıralamasında GASGAS ilk sırada yer alırken, Kawasaki ikinci, KTM üçüncü sırada bulunuyor. Onları Yamaha, Husqvarna, Honda ve Fantic takip ediyor.