Wout Poels, Marmaris-Kıran Etabını Kazandı - Son Dakika
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Spor

Wout Poels, Marmaris-Kıran Etabını Kazandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Wout Poels, Marmaris-Kıran etabını birincilikle tamamladı.

30.04.2025 20:47
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- Marmaris-Kıran etabını XDS Astana Team'dan Wout Poels kazandı

MUĞLA - 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü 'Kraliçe' etabı olan 115,4 kilometrelik Marmaris-Kıran parkurunu 3 saat 14 dakika 12 saniye ile XDS Astana Team'dan Wout Poels kazandı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde 'Kraliçe' etabı olan Marmaris-Kıran etabı tamamlandı. Yarış, Antalya'dan başlayıp İzmir'de sona erecek ve bisikletçiler toplam 1.153 kilometre pedal çevirecek. 13 ülkeden 23 takımın yer aldığı ve toplam 159 sporcu mücadele ettiği Marmaris-Kıran etabı yoğun yağış altında gerçekleşti. Sporcular 9 kilometrelik Sakartepe rampasında ve Akbük sahili Turnalı mevkii sonrası tekrar Kıran Mahallesine uzun bir tırmanma etabını sağanak yağış altında sürdürdü.

Kazalar yaşandı

Sporcular sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kazalar da yaşadılar. Yerkesik-Kıran etabında Kıran Mahallesi girişinde bisikletçilerden birçoğu kayganlaşan zeminde kaza yaptı ve yoldan çıktılar. Kazada bir Türk sporcunun kolu kırıldı.

Mayolar sahiplerini buldu

Genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu Wout Poels'a, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık verdi. Sprint klasmanı liderinin giydiği yeşil mayoyu Giovanni Lonardi'ye, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz teslim etti. Türkiye Güzellikleri Sprint Primi klasmanı liderinin giydiği beyaz mayoyu Willem Smit'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Kıral verdi.

Türk Hava Yolları sponsorluğunda, tırmanış klasmanı liderinin giydiği kırmızı mayoyu Ahmet Örken'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin verdi.

Marmaris - Aydın etabıyla devam edecek

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde sporcular 151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabında mücadele edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Wout Poels, Marmaris-Kıran Etabını Kazandı - Son Dakika

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