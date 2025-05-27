Wroclaw Stadyumu'nda UEFA Finali

Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu, UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği maça ev sahipliği yapacak.

Wroclaw Stadı'nda oynanacak müsabaka, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Ukrayna ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası için inşa edilen Wroclaw Stadyumu'nun açılışı, turnuvadan bir yıl önce 2011 yılının eylül ayında gerçekleştirildi.

42 bin 771 seyirci kapasiteli stadyum, ülkenin en büyük üçüncü stadı olarak dikkati çekiyor. Statta ilk kez bir Avrupa kupası finali oynanacak

Wroclaw Stadı'ndaki ilk spor organizasyonu ise boks müsabakası oldu.

Tomasz Adamek ve Vitali Klitschko, Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonası'nda ünvan maçı için 10 Eylül 2011'de stadyumun açılış organizasyonunda karşı karşıya geldi.

İlk gol Johan Voskamp'tan

Açılışı boks maçıyla yapılan Wroclaw Stadyumu'ndaki ilk futbol müsabakası ise Slask Wroclaw ile Lechia Gdansk arasında oynandı.

Wroclaw şehrinin takımı olan Slask, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, maçın tek golünü kaydeden Johan Voskamp, aynı zamanda Wroclaw Stadı'nda da ilk golü atan isim oldu.

Slask bu sezon küme düştü

Wroclaw Stadı'nı kullanan şehrin takımı Slask Wroclaw, bu sezon beklentilerin altındaki performansıyla küme düştü.

Ligde çıktığı 34 maçta 6 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 yenilgiyle 30 puan toplayan Slask, sezonu 17. sırada tamamlayarak alt lige düştü.

Slask Wroclaw'ın yanı sıra Wroclaw Stadı'nı kullanan bir diğer takım ise Polonya Milli Takımı. Polonya, 2012 yılından bu yana zaman zaman maçlarını Wroclaw Stadı'nda oynuyor.

İlk kez bir Avrupa kupası finaline ev sahipliği yapacak Wroclaw Stadyumu'nda, 2023 yılında düzenlenen turnuvayla dünyanın önemli boksörleri karşı karşıya geldi