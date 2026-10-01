WTA 125 Adana Open'da tek Türk çifti Aksu-Mert, Rus rakiplerine 2-0 yenilerek elendi - Son Dakika
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WTA 125 Adana Open'da tek Türk çifti Aksu-Mert, Rus rakiplerine 2-0 yenilerek elendi

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WTA 125 Adana Open\'da tek Türk çifti Aksu-Mert, Rus rakiplerine 2-0 yenilerek elendi
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WTA 125 Adana Open çiftler çeyrek finalinde tek Türk takımı Ayla Aksu-Ayşegül Mert, Rus rakipleri Elena Pridankina-Anastasia Tikhonova'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Falkowska-Smith, Jakupovic-Salden ve Moratelli-Valdmannova çiftleri yarı finale yükseldi.

Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda çiftler çeyrek final maçları tamamlandı.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleştirilen turnuvada, çeyrek final maçları yapıldı.

Karşılaşmaların ardından Polonyalı Weronika Falkowska-ABD'li Alana Smith, Sloven Dalila Jakupovic-Belçikalı Lara Salden, İtalyan Angelica Moratelli-Çekyalı Vendula Valdmannova çiftleri yarı finale yükseldi.

Çiftlerde tek Türk takımı olan milli sporcular Ayla Aksu ve Ayşegül Mert, rakipleri Rus tenisçiler Elena Pridankina ve Anastasia Tikhonova'ya 2-0 yenilerek çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Tekler çeyrek finalde günün tek maçında Fransız tenisçiler Lois Boisson ile Anna Blinkova karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Boisson yarı finale yükseldi.

Organizasyon, 4 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
AdanaSporWtaSon Dakika

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