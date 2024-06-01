Wushu'da Ayşe Sude Akyüz, ablasının başarısını geçmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Wushu'da Ayşe Sude Akyüz, ablasının başarısını geçmek istiyor

Wushu\'da Ayşe Sude Akyüz, ablasının başarısını geçmek istiyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz ve antrenör Fatma Akyüz'ün desteklediği milli sporcu Ayşe Sude Akyüz, 9 dünya şampiyonluğu bulunan ablasını geçmek için çalışıyor. Ayşe Sude'nin hedefi, 22-30 Eylül'de Brunei'de gerçekleştirilecek olan 9. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'nda zirveye çıkmak. Kendisini Çin Milli Takımı'nın istemesine rağmen Türk Milli Takımı'nda kalmayı tercih eden Ayşe Sude, İstiklal Marşı'nı başka ülkelerde de okutmayı hedefliyor.

01.06.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wushunun "altın ailesi" Akyüzlerin en genç sporcusu Ayşe Sude Akyüz, 9 dünya şampiyonluğu bulunan ablasının başarısını geçmek istiyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili baba Abdurrahman Akyüz ve antrenör anne Fatma Akyüz'ün desteğiyle çok sayıda dünya şampiyonlukları bulunan 4 kardeşin en küçüğü olan 16 yaşındaki milli sporcu Ayşe Sude Akyüz, bu sporla küçük yaşlarda tanıştı.

Ayşe Sude, katıldığı uluslararası organizasyonlarda 5 dünya şampiyonluğu, 4 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü, 8 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği, 3 Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Azmi ve çalışkanlığıyla bu başarılara ulaşan Ayşe Sude'nin şimdiki hedefi ise wushuda 9 dünya şampiyonluğu bulunan ablası milli sporcu Elif Akyüz'ü geçmek.

Ayşe Sude Akyüz, 5 dünya şampiyonluğuna daha ulaşma hedefine giden yolda ilk basamak olan, 22-30 Eylül'de Brunei'de gerçekleştirilecek 9. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmak için yoğun çalışıyor.

"İnşallah İstiklal Marşı'nı sayısız kez okutmayı sağlayabilirim"

Milli sporcu Ayşe Sude Akyüz, AA muhabirine, küçüklüğünden itibaren wushunun içinde olduğunu ve bu spora ailesi sayesinde başladığını söyledi.

Ayşe Sude, başarılarından ve hedeflerinden bahsederek, öncelikli amacının 9 dünya şampiyonluğu bulunan ablasını geçmek olduğunu kaydetti.

Bu hedefine alacağı 5 şampiyonlukla ulaşmayı temenni eden Ayşe Sude, "Buna inanıyorum. Türkiye'nin parmakla gösterdiği, herkesin saygı duyduğu bir sporcu olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Ayşe Sude Akyüz, son olarak nisan ayında Çin'de düzenlenen 2024 Uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF) Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandığını aktararak, "Keşke daha fazlasını yapabilseydim. 'Keşke' dememek için bundan sonra daha fazla çalışacağım. Önümüzde Gençler Dünya Şampiyonası var. Orada tekrardan ülkemi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutacağım." ifadelerini kullandı.

Kendisini Çin Milli Takımı'nın da istemesine rağmen Türk Milli Takımı'nda kalmaya devam ettiğini dile getiren Ayşe Sude, "İnşallah İstiklal Marşı'nı sayısız kez başka ülkelerde okutmayı sağlayabilirim." dedi.

Ayşe Sude Akyüz, wushunun olimpiyatlarda yer alması durumunda şampiyonluk hayalinin olduğunu belirtti.

"Antrenmanlarımı hiç aksatmıyorum"

Antrenmanlarını hiç aksatmadığını, hastalık ve sakatlık durumunda bile çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Ayşe Sude, çalışmanın karşılığının mutlaka alındığını dile getirdi.

Ayşe Sude Akyüz, akranlarına da spor yapmayı tavsiye ederek, "Çok fazla ekran başında durmalarını tavsiye etmiyorum. Spor sayesinde televizyon, tablet ve bilgisayara fazla vakit ayıramıyorum. Spordan dönünce yorgun oluyorum ve uyuyorum. Spor, derslerime de iyi geliyor. Mantıklı düşünebiliyorum. Kamplara giriyorum, derslerimden geri kalıyorum ama yine eksiğim olmuyor. Yüksek notlar alabiliyorum. Yaşıtlarıma en büyük tavsiyem spor yapmaları." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Wushu'da Ayşe Sude Akyüz, ablasının başarısını geçmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 13:32:05. #1.12#
SON DAKİKA: Wushu'da Ayşe Sude Akyüz, ablasının başarısını geçmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement