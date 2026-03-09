Wushu Federasyonu İftarda Buluştu - Son Dakika
Wushu Federasyonu İftarda Buluştu

09.03.2026 22:11
Wushu Kung Fu Federasyonu, Ankara'da iftar programında buluştu, başarıları vurgulandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu camiası Ankara'da düzenlenen iftarda buluştu.

Bir restoranda gerçekleştirilen iftar programına, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz ile çok sayıda davetli katıldı.

Abdurrahman Akyüz, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve antrenörlerle iftarda bir araya geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Ramazan ayımız mübarek olsun, şimdiden herkesin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı mübarek olsun. Herkese hayırlı ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

Wushu adına 2025'i başarılı geçirdiklerini, dünya şampiyonlukları elde ettiklerini dile getiren Akyüz, "Dünya Şampiyonası'nda 44 madalya kazandık, 19 dünya şampiyonluğumuz oldu, büyük bir başarı aldık. Takım halinde dünyanın en iyisi olma başarısını gösterdik. Zaten tartışmasız, Avrupa'nın en iyi takımı bizde Avrupa'nın en iyisiyiz. Ayrıca hakemlerimizle ve antrenörlerimizle de mükemmel bir yapı oluşturduk. Hakemlerimiz de dünyanın en iyi hakemleri. İtalya'da ve Balkanlar'da isteğe binaen görev yapan hakemlerimiz mükemmel bir yönetim sergiledi. Teknik kadromuzla hakemlerimizle sporcularımızla hedefimize ilerliyoruz, hedefimiz bu güzel sporun dünyada liderliğini, öncülüğünü yapmak." diye konuştu.

"Hedefimiz yine dünya şampiyonlukları"

Milli takım seçmelerinin yapıldığı Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nı Yalova'da yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirdiklerini de hatırlatan Abdurrahman Akyüz, şöyle devam etti:

"Budokaido Türkiye Şampiyonası'nı da Yalova'da Taichi Türkiye Şampiyonası'nı da Sakarya'da büyük bir katılımla yaptık. Milli takımımız, Çin'de 24 Mart-1 Nisan tarihlerinde Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'nda yarışacak. Bu şampiyona için şu anda hem sanda hem taolu takımımız Sakarya'da kampta, yoğun çalışıyor. Hedefimiz yine dünya şampiyonlukları elde etmek. Ancak bu şampiyonada kota var, kalabalık bir takımla hiç bir ülke katılamıyor. Takımımız 18 sporcuyla bu şampiyonaya katılacak."

Dünyanın en iyi wushu sporcularına sahip olduklarını vurgulayan Abdurrahman Akyüz, "Bulgaristan'da 14 Nisan'da Dünya Taichi Şampiyonası'na katılacak milli takımımız da kampta çalışmalara başladı. Açık Balkan şampiyonalarını bu yıl da yüksek bir katılımla inşallah Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Sporun öncelikle ahlak ve maneviyat ilkesiyle yapılmasını esas alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Sporcularımızın milli manevi kaliteli misyon sahibi olmaları için çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İran'a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz"

Aynı zamanda AK Parti MKYK Üyesi de olan Abdurrahman Akyüz, dünya olaylarına da kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, "Tabii son 3 yıldır Filistin'deki vahşetle adeta yattık, kalktık. Bütün dünyayı etkileyen bu vahşete karşı hassas tavrımızı en iyi şekilde ortaya koyduk. Bu vahşetin ortadan kaldırılması için wushu camiası olarak en net tavrı koyduk. Devlet ve millet olarak da Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Bu hassasiyetimiz devam ediyor, Filistin bizim davamızdır. " şeklinde konuştu.

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara yönelik de Akyüz, "Zalim İsrail, zalimliğini devam ettiriyor, sadece Filistin ile kalmayıp önüne gelen aymazlığı, hoyratlığı sürdürüyor. Etrafındaki komşularına saldırıyor, yetmedi İran'a saldırıyor. Filistin'de İsrail'in olmadığı, İsrail'in o bölgeden silip süpürüldüğü bir çözümü düşünüyoruz, yoksa bu vahşet bitmeyecek. Komşumuz İran'a ABD ile beraber saldırdılar, bunu şiddetle kınıyoruz. Çocukları öldürdüler, insanları evlerinde çoluk çocuk yaşlı demeden öldürdüler. Dini liderlerini öldürdüler. Bizim bunları tasvip etmemiz mümkün değil. Bu aymazlığa, bu zalimliğe millet olarak karşıyız, yapmamız gereken ne varsa da yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ankara, İftar, Spor

