Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, seçime tek aday olarak girecek.
Federasyondan alınan bilgiye göre mevcut başkan Akıncı dışında başka adayın gerekli şartları taşımadığı bildirildi.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu, 7 Kasım Pazar günü Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Y???????eterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurul toplantısı, çoğunluk aranmaksızın aynı yerde 8 Kasım Pazartesi günü yapılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Wushuda mevcut başkan Akıncı, genel kurula tek aday olarak katılacak - Son Dakika Spor