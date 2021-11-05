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Wushuda mevcut başkan Akıncı, genel kurula tek aday olarak katılacak - Son Dakika

Wushuda mevcut başkan Akıncı, genel kurula tek aday olarak katılacak

05.11.2021 17:08
Wushuda mevcut başkan Akıncı, genel kurula tek aday olarak katılacak

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, seçime tek aday olarak girecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, seçime tek aday olarak girecek.

Federasyondan alınan bilgiye göre mevcut başkan Akıncı dışında başka adayın gerekli şartları taşımadığı bildirildi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu, 7 Kasım Pazar günü Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Y???????eterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurul toplantısı, çoğunluk aranmaksızın aynı yerde 8 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Mehmet Zeki, Türkiye, Kung Fu, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Wushuda mevcut başkan Akıncı, genel kurula tek aday olarak katılacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Wushuda mevcut başkan Akıncı, genel kurula tek aday olarak katılacak - Son Dakika
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