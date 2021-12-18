Xavi, kaptan Alba'nın yerine Galatasaray'ın eski yıldızını Barcelona'ya getiriyor

Sezon başında Lionel Messi'yi kaybeden Barcelona'da yaprak dökümü devam edecek. Altyapıdan yetişen Jordi Alba da ayrılık ateşini yaktı. 32 yaşındaki sol bek, Katalan devine veda etmeye hazırlanıyor.

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Transferde eli kuvvetli olmayan Barcelona'da Alex Telles ismi gündeme geldi. Manchester United'da geleceği belirsiz olan Telles, düzenli forma giyemiyor.

ÖN PLANA ÇIKTI

Barcelona, sol kenar için Chelsea'den Marcao Alonso ile Telles'i düşünüyor. Telles ismi ekonomik sebepler dolayısıyla daha fazla ön plana çıkmış durumda.