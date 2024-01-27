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Y. Adana Demirspor, evinde A. Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Y. Adana Demirspor, evinde A. Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde karşılaştığı A. Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta Nani'nin kendi kalesine attığı gol, Hatayspor'un galibiyetini getirdi. Adana Demirspor'da Semih Güler, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Y. Adana Demirspor, evinde A. Hatayspor\'a 1-0 mağlup oldu
27.01.2024 - 21:11,
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde karşılaştığı A. Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Nani'nin sol kanattan kullandığı kornerde arka direkteki Emre Akbaba kafayı vurdu, top yandan dışarı çıktı.

74. dakikada Emre'nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Samet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

77. dakikada ceza sahasına sokulan Yusuf'un ortasında topla buluşan Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

89. dakikada sağ kanattan İsmail'in içeri çevirdiği topu Akintola kafayla indirdi. Penaltı noktası üzerinden Michut'nun vuruşunda top üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Adana Demirspor'da Semih Güler orta alandan bomboş durumda ilerlemek isteyen Strandberg'i faulle durdurunca ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Uğur Sarı

Y. Adana Demirspor: Magomedaliev, Gravillion, Abdurrahim Dursun (Motez Nourani dk. 46), Semih Güler, İsmail Çokçalış, Stambouli (Florent Shehu dk. 87), Michut, Yusuf Erdoğan (Cisse dk. 90+3), Akintola, Emre Akbaba, Nani (Tayfun Aydoğan dk. 66)

Yedekler: Vedat, Manev, Mustafa Kapı, Abdul Samet Burak, Burhan Ersoy, Dorukhan Toköz

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

A.Hatayspor: Erce Kardeşler (Visar Bekaj dk. 49), Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur (Kerim Alıcı dk. 83), Kamil Ahmet, Kilama, Görkem Sağlam (Armin Hodzic dk. 69), Rivas, Massanga, Fernandes (Strandberg dk. 83), Dele-Bashiru, Dadaşov (Boudjemaa dk. 68)

Yedekler: Faouzi Ghoulam, Nikola Maksiovic, Aarid Rayane, Cengiz Demir, Giorgi Aburjania

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Nani (dk. 44 k.k.) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Semih (dk. 90+5) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Yusuf, Akintola, Gravillon (Adana Demirspor), Dadaşov, Bashiru, Bekaj, Burak (Hatayspor) - ADANA

Kaynak: İHA
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