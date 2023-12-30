Y. Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA
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