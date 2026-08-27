Y. Denizli Basket ilk provasında Göztepe ile berabere kaldı - Son Dakika
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Y. Denizli Basket ilk provasında Göztepe ile berabere kaldı

Y. Denizli Basket ilk provasında Göztepe ile berabere kaldı
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Y. Denizli Basket, sezonun ilk hazırlık maçında TBL ekibi Göztepe ile PAÜ Arena'da karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 79-79 eşitlikle tamamlandı; taraflar uzatma periyodu oynamadı. Denizli temsilcisi, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Rasta Vechta maçı öncesi ilk ciddi provasını yaptı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını ve hazırlıklarını sürdüren Y. Denizli Basket, sezonun ilk hazırlık karşılaşmasında taraftarı önünde TBL ekiplerinden Göztepe ile karşı karşıya geldi. PAÜ Arena'da oynanan parkedeki ilk randevu büyük bir mücadeleye sahne olurken, karşılaşma eşitlikle tamamlandı.

Geçtiğimiz sezon Y. Merkezefendi Belediyesi ismiyle ligde mücadele eden ve yeni dönemde isim değişikliğine giderek Y. Denizli Basket adıyla parkeye çıkan Denizli temsilcisi, Eylül ayında oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Rasta Vechta müsabakası öncesi ilk ciddi provasını yaptı.

Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Denizli temsilcisi, çekişmeli geçen ilk periyodu 23-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü korumasını bilen ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-37'lik avantajla gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında vites artıran konuk ekip Göztepe, 3. periyodu 59-57 önde tamamlayarak son çeyreğe üstün girdi. Son periyotta başa baş geçen mücadelenin ardından tabelada 79-79'luk eşitlik sağlandı. Taraflar anlaşarak uzatma periyodu oynamadı.

Öne çıkan performanslar

Y.Denizli Basket'te Marko Pecarski 19 sayı, 9 ribaund; Egemen Güven 13 sayı, 6 ribaund ve Lamont Bailey 11 sayı, 3 asist kaydetti. Göztepe'de ise Rıfat Aydın 17 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Eray Aydoğan 16 sayı, 3 ribaund, 5 asist; Jamon Taylor 13 sayı, 8 ribaund ve Emir Arda Sivas 10 sayı, 3 ribaund, 7 asist ile oynadı. Konuk ekipte Isaiah Washington hafif sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymedi.

Kaynak: İHA

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