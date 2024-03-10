Yağcılar Mahallesi Yuntdağ Futbol Turnuvası\'nın Şampiyonu Oldu

Spor

Yunusemre Belediyesi Yuntdağ Futbol Turnuvası finalinde Türkmen Mahallesi'ni 5-0 yenen Yağcılar Mahallesi, turnuvanın şampiyonu oldu.

Yunusemre Belediyespor ile Yuntdağspor'un ortaklaşa organize ettiği Yunusemre Belediyesi Yuntdağ Futbol Turnuvası, Muradiye Tuncay Erkan Stadı'nda oynanan final müsabakası ile sona erdi. Finalde Türkmen Mahallesi'ni 5-0 mağlup eden Yağcılar Mahallesi, turnuvanın şampiyonu oldu. Her iki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği final müsabakasında şampiyon olan Yağcılar Mahallesi'ne kupasını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi takdim etti. İkinci olan Türkmen Mahallesi'ne kupasını 23-24-25 ve 26.Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber takdim etti. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan da karşılaşmanın hakemlerine teşekkür plaketi takdim ederken, Yuntdağspor Başkanı İlyas Selçuk ise Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye spora ve sporcuya desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti. Gençlerin sporla bir araya gelip kaynaşmalarını önemsediklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Bölgemizdeki mahallelerimizin dostluk ve dayanışmalarını pekiştirmesi amacıyla düzenlediğimiz turnuvamıza katılan 16 takımımızı da tebrik ediyorum. Kazanan Yundağı'mız oldu" dedi. - MANİSA