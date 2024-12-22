Yağlı Güreş Hakem Kurulu Atandı

Spor

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu atamalarının yapıldığını duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre, Şükrü Kazan'ın başkanlığını yaptığı kurul şu isimlerden oluştu:

Şükrü Kazan (Başkan), Servet Yıldız (Başkan vekili), Metin Şenel (Sekreter üye), Ahmet Kavakçı, Hasan Gündoğdu, Hasan Tuna, Kenan Şimşek, Mükerrem Kıyı, Ömer Arslantaş, Ramazan Yarar, Raşit Ataş.