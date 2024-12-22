Yağlı Güreş Hakem Kurulu Atandı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu atamalarının yapıldığını duyurdu.
Federasyonun açıklamasına göre, Şükrü Kazan'ın başkanlığını yaptığı kurul şu isimlerden oluştu:
Şükrü Kazan (Başkan), Servet Yıldız (Başkan vekili), Metin Şenel (Sekreter üye), Ahmet Kavakçı, Hasan Gündoğdu, Hasan Tuna, Kenan Şimşek, Mükerrem Kıyı, Ömer Arslantaş, Ramazan Yarar, Raşit Ataş.
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