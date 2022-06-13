- Yağmur çamur demeden dostluk için koştular

BURSA - Bursa'da Masterler Atletizm Kulübü'nün düzenlediği "16. Kazancı Dostluk Koşusu'nda" sporcular yağmur çamur demeden yarıştı.

Bursa'da her yıl düzenlenen dostluk koşularının bu sene 16.'sı Kestel Kazancı köyünde yapıldı. Kazancı köyünden başlayan 15 kilometrelik parkur, Şevketiye, Kozluören ve Kara Dere gölünün çevresinden geçerek son buldu. Yağmurlu havaya rağmen dostluk koşusuna, Türkiye genelinden 270 kişiyi aşkın vatandaş katıldı. Çamurlu yolları engel tanımayan koşucuların arasında Levent Kova, 58 dakikada parkuru bitirerek birinci olmayı başardı. Yarış sonunda ise koşuculara ödülleri takdim edildi.

Dedesinin gazi düştüğü Kazancı köyünde yarışmaya gelen Resul Demir, " Antalya'dan geldim. Yurt dışında dahi maratonlara katıldım. Fakat burada düzenlenen koşu benim için çok farklı. Dedem bu köyde Yunan işgaline karşı mücadele etti ve esir alındı. Uzun yıllar sonra esir takasında dedem ailesiyle kavuşabildi. Dolayısıyla bu köy benim için manevi anlamda çok değerli" ifadelerini kullandı.

Bursa Master Atletizm Kulübü yöneticisi Hüseyin Erbil, "Her sene düzenlediğimiz bu etkinliğin 16.'sını gerçekleştiriyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. İnşallah sorunsuz, sağlıklı bir yarış olur. Havanın iyi olmasını isterdik ama yapacak bir şey yok. Umarım yenilediğimiz parkurda sporcularımız koşunun tadını alırlar" dedi.

Yaklaşık 16 yıldır koşan Enver Koç da, "2006 yılından beri bu tür aktivitelere katılıyorum. Bugün burada dostluk koşusundayız. Önceki dönemlere parkur 9 kilometreydi. Bu sene ise 14 kilometreye çıkarıldı. Tüm koşuculara başarılar dilerim" diye konuştu.

15 kilometrelik parkuru birinci bitiren Levent Kova, "Bu yarışmaya daha önce 6 kez katıldım. Hep 9 kilometreydi. Bu sene 14 kilometreye çıkardılar. Yorucu ve zor olan bu parkurda birinci geldiğim için mutluyum. Tüm arkadaşlara başarılar" cümlelerine yer verdi.