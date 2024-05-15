Yağmur Ergün, Serbest Dalış Havuzu/Kapalı Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 2 Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika
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Yağmur Ergün, Serbest Dalış Havuzu/Kapalı Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 2 Türkiye rekoru kırdı

Yağmur Ergün, Serbest Dalış Havuzu/Kapalı Büyükler Türkiye Şampiyonası\'nda 2 Türkiye rekoru kırdı

Yağmur Ergün, Serbest Dalış Havuzu/Kapalı Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda mono paletle 220.29 metrelik dereceyle ve dinamik paletsizde 141.5 metrelik dereceyle 2 yeni Türkiye rekoru kırdı. Ergün, ayrıca dünya sıralamasında üçüncü durumda yer alarak Sırbistan'da yapılacak yarışmada birincilik için yarışacak.

15.05.2024 12:25
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Serbest Dalış Havuzu/Kapalı Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Yağmur Ergün, mono paletle 220.29 metrelik dereceyle, dinamik paletsizde de 141.5 metrelik dereceyle 2 yeni Türkiye rekoru kırdı.

Serbest Dalış Havuzu/Kapalı Büyükler Türkiye Şampiyonası, Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda 7-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapıldı. Organizasyonda 10 spor kulübünden 29'u kadın, 57'si erkek ve 1 ferdi kadın olmak üzere toplam 87 sporcu şampiyonluk için mücadele etti. Büyükler yaş kategorisinde 4 rekorun 3'ünü kadın sporcular kırarken, bu yaş kategorisinde en çok rekora Albeka Olimpik Spor Kulübü'nden Yağmur Ergün imza attı.

Ergün, dinamik mono paletle 220.29 metrelik dereceyle, dinamik paletsizde 141.5 metrelik dereceyle 2 yeni Türkiye rekoru kırdı.

Serbest Dalış Havuz/Salon Türkiye Şampiyonası'nda Yağmur Ergün, Derya Can'a ait olan 2013 yılında kırılmış rekoru, 220 metreye taşıyarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Ayrıca kendine ait olan paletsiz dinamik branşındaki rekorunu 10 metre taşıyarak 141 metre ile yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Tüm yarışma boyunca iki rekor kıran, 3 şampiyonluk ve 1 üçüncülük elde eden Yağmur Ergün, 2023 Kuveyt Dünya Serbest Dalış Havuz İç Mekan Dünya Şampiyonası'ndaki sıralamaya göre ilk sıradaki Magdalena Solich ve ikinci basamaktaki Livia Regonio'nun ardından üçüncü durumda yer alıyor.

Sırbistan'da 4-10 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak yarışmada dünya sıralamasında birincilik için yarışacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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