Yağmur Palut'tan Bronz Madalya - Son Dakika
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Yağmur Palut'tan Bronz Madalya

Yağmur Palut\'tan Bronz Madalya
23.07.2026 08:17
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Erzincanlı boksör Yağmur Palut, U-17 Türkiye Şampiyonası'nda 57 kiloda bronz madalya kazandı.

Amasya'da düzenlenen U-17 Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Erzincanlı sporcu Yağmur Palut, 57 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonada Erzincan'ı temsil eden Yağmur Palut, 57 kilo U-17 Yıldızlar kategorisinde ringe çıktı.

Rakipleri karşısında başarılı performans sergileyen Palut, şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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