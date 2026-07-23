Yağmur Palut\'tan Bronz Madalya

Amasya'da düzenlenen U-17 Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Erzincanlı sporcu Yağmur Palut, 57 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.
Şampiyonada Erzincan'ı temsil eden Yağmur Palut, 57 kilo U-17 Yıldızlar kategorisinde ringe çıktı.
Rakipleri karşısında başarılı performans sergileyen Palut, şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. - ERZİNCAN
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