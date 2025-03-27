Yahyalıspor Deplasmanda Beraberlik Aldı

Yahyalıspor, deplasmanda oynadığı İmamoğlu Belediyespor maçında berabere kalarak 1 puan aldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Yahyalıspor, deplasmanda oynadığı İmamoğlu Belediyespor maçında 2-2 berabere kaldı. Adana İmamoğlu İlçe Stadı'nda oynanan ve Furkan Dursunoğlu, İslim Çakmak, Bahadır Ergeç hakem üçlüsünün görev aldığı maçta ev sahibi ekibin ilk yarım saatte attığı 2 gole engel olamayan Yahyalıspor, sonrasında goller bulmaya başladı. Mehmet Becerir ile 45+2.dakikada skoru 2-1'e getiren Yahyalıspor, müsabakanın 90+5. dakikasında yine Mehmet Becerir ile gol buldu. Adana deplasmanında 2-2 berabere kalan Yahyalıspor hanesine 1 puan yazdırdı.

Yeşil beyazlılar, ligin 26. hafta maçında sahasında lider Kilis Belediyespor ile karşılaşacak. - KAYSERİ