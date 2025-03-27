Yahyalıspor Deplasmanda Beraberlik Aldı - Son Dakika
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Yahyalıspor Deplasmanda Beraberlik Aldı

Yahyalıspor Deplasmanda Beraberlik Aldı

Yahyalıspor, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta İmamoğlu Belediyespor ile oynadığı maçı 2-2 berabere tamamlayarak 1 puan kazandı. İlk yarıda iki golle geriye düşen ekip, son dakikada bulduğu golle beraberliği sağladı.

27.03.2025 11:22  Güncelleme: 11:23
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Yahyalıspor, deplasmanda oynadığı İmamoğlu Belediyespor maçında berabere kalarak 1 puan aldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Yahyalıspor, deplasmanda oynadığı İmamoğlu Belediyespor maçında 2-2 berabere kaldı. Adana İmamoğlu İlçe Stadı'nda oynanan ve Furkan Dursunoğlu, İslim Çakmak, Bahadır Ergeç hakem üçlüsünün görev aldığı maçta ev sahibi ekibin ilk yarım saatte attığı 2 gole engel olamayan Yahyalıspor, sonrasında goller bulmaya başladı. Mehmet Becerir ile 45+2.dakikada skoru 2-1'e getiren Yahyalıspor, müsabakanın 90+5. dakikasında yine Mehmet Becerir ile gol buldu. Adana deplasmanında 2-2 berabere kalan Yahyalıspor hanesine 1 puan yazdırdı.

Yeşil beyazlılar, ligin 26. hafta maçında sahasında lider Kilis Belediyespor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İmamoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yahyalıspor Deplasmanda Beraberlik Aldı - Son Dakika

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