Eray Ergin Erbaspor'da - Son Dakika
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Eray Ergin Erbaspor'da

04.08.2022 12:03
Eray Ergin Erbaspor'da

Yahyalıspor forması giyen Eray Ergin, yeni sezonda TFF 3.Lig ekiplerinden Erbaspor'a transfer oldu.

Yahyalıspor forması giyen Eray Ergin, yeni sezonda TFF 3.Lig ekiplerinden Erbaspor'a transfer oldu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erbaspor yeni sezonda Yahyalıspor'dan 23 yaşındaki forvet Eray Ergin'i transfer etti. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor'da forma giyen ve çıktığı 15 maçta 10 gol kaydeden 23 yaşındaki forvet yeni sezonda gollerini Erbaspor için atacak. Erbaspor Kulübünden yapılan açıklamada; "Ailemize hoş geldin Eray Ergin. Potansiyel futbolcuların kulübümüze transferi konusunda çalışmalara devam eden kulübümüz 2021/2022 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde Yahyalıspor takımı ile çıktığı 15 maçta 10 gol kaydederek dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki genç forvet oyuncusu Eray Ergin ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan bu anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eray Ergin Erbaspor'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eray Ergin Erbaspor'da - Son Dakika
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