Yahyalıspor Golsüz Eşitlik

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Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor, sahasında oynadığı Gaziantepgücü maçından 0-0 beraberlik ile ayrıldı. 1 puan alan yeşil-beyazlılar, yine galip gelemedi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren Yahyalıspor, sahasında karşı karşıya geldiği Gaziantepgücü maçından golsüz eşitlikle ayrıldı. Ligin 5. hafta maçında Gaziantep temsilcisini yenmek için sahaya çıkan yeşil-beyazlılar, 90 dakika boyunca yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Rakibine de gol imkanı tanımayan Yahyalıspor, müsabakadan 0-0 eşitlikle ayrıldı.

Bu netice sonrasında 5 haftada henüz rakip ağlara gol atamayan ve galip gelmeyi başaramayan Yahyalıspor, ilk puanını aldı. Küme düşme hattından çıkamayan Yahyalıspor'da taraftarlar, maç sonrasında "yönetim istifa" sloganları attı. - KAYSERİ