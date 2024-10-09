Yahyalıspor İlk Maçında Kaybetti

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ilk hafta maçında sahasında Develigücü'ne mağlup olan Yahyalıspor'da moraller bozuk. Başkan Şahin Kömürcü, ilk hafta için hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta yer alan Yahyalıspor, Kayseri derbisini kaybeden taraf oldu. Maçın ilk yarısında kalesinde gol gören ancak sonrasında önemli pozisyonlar yakalamasına rağmen golü bulamayan yeşil beyazlı ekip mağlup oldu. Maç sonrasında Yahyalıspor Başkanı Şahin Kömürcü, haftalardır yaptıkları hazırlıkların karşılığını alamadıklarını söyledi. Sahalarındaki ilk maçta kazanmayı arzu ettiklerini söyleyen Kömürcü, "Kazanmayı çok istedik. İlçe olarak da bu maça iyi motive olduk. Ancak saha içerisinde istediğimizi yapamadık ve puanları alamadık. Topu daha çok kaleye vurmayı denemeliydik. İkinci yarıda rüzgarı da arkamıza almamıza rağmen maalesef golü bulamadık" dedi.

Önümüzdeki haftalarda bu yenilgiyi telafi etmek adına çabalayacaklarını da söyleyen Başkan Kömürcü, "Elbette bu yenilgi moralimizi bozdu. Ancak toparlanıp önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ