Yahyalıspor Samandağı'nda Galibiyet Peşinde - Son Dakika
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Yahyalıspor Samandağı'nda Galibiyet Peşinde

Yahyalıspor Samandağı\'nda Galibiyet Peşinde

Yahyalıspor, Samandağı deplasmanında galibiyet arayacak. Maç 24 Kasım'da oynanacak.

22.11.2024 13:31
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup ekibi Yahyalıspor, haftayı Samandağı deplasmanında geçirecek.

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan ve henüz galibiyet ile tanışamayan Yahyalıspor, Samandağı Gençlerbirliği ekibine konuk olacak. Samandağı İlçe Stadı'nda 24 Kasım Pazar günü oynanacak olan karşılaşmayı Gaziantep Bölgesi'nden Mehmet İhsan Derme yönetecek. Derme'nin yardımcılıklarını Sait Yılmaz ile Halil Karakuş üstlenecek. Maçta Muhammet Keklik ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Kayseri'yi temsil eden bir diğer takım Develigücü ise bu haftayı BAY olarak geçecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yahyalıspor Samandağı'nda Galibiyet Peşinde - Son Dakika

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