Yahyalıspor ve Develispor küme düştü - Son Dakika
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Yahyalıspor ve Develispor küme düştü

24.04.2022 09:18
Yahyalıspor ve Develispor küme düştü

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Yahyalıspor ile Develispor küme düştü.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Yahyalıspor ile Develispor küme düştü. Her iki takım da önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele eren Yahyalıspor ile Develispor, Kayseri takımları arasında küme düşen ekipler oldu. Bu sezon 4 takım ile boy gösteren ve daha önce alınan karar gereği önümüzdeki sezon 3 Kayseri takımın yer alacağı BAL'da Yahyalıspor ve Develispor küme düşen iki ekip oldu. Talasgücü Belediyespor ve Kayseri EMAR Grup'un gerisinde kalan Yahyalıspor ile Develispor önümüzdeki sezon Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.

Ligi 4. sırada tamamlayan Develispor 18 maçta 30 puan toplarken Yahyalıspor ise 18 maçta 17 puan toplayarak ligi 7. sırada noktalamıştı. - KAYSERİ

Yahyalıspor ve Develispor küme düştü
Yahyalıspor ve Develispor küme düştü

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Amatör Lig, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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