Yaklaşık 2400 Fenerbahçe taraftarı derbi öncesi 31 otobüsle RAMS Park\'a geldi

Yaklaşık 2400 Fenerbahçe taraftarı derbi öncesi 31 otobüsle RAMS Park'a geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray derbisi için Kadıköy'de 16.30'da toplandıktan sonra 31 otobüsle RAMS Park'a gitti. Yaklaşık 2400 sarı-lacivertli, yoğun güvenlik önlemleri altında deplasman tribününe yerleşti.
Fenerbahçe taraftarları, yaklaşık 2400 kişiyle Galatasaray derbisi için RAMS Park'a geldi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 21.30'da derbide karşılaşacak. Konuk ekip Fenerbahçe'nin taraftarları zorlu müsabaka için 16.30'da Kadıköy'de toplandı. Sarı-lacivertliler saat 17.30'da 31 otobüs ve yaklaşık 2400 taraftarla müsabakanın oynanacağı RAMS Park'a hareket etti. Stada ulaşan taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında derbi öncesi deplasman tribünündeki yerini aldı.
Kaynak: İHA
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