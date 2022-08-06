Şırnaklı engelli milli tenisçi Zeliha Aksak hedeflerine adım adım ilerliyor

Yaklaşık 3 yıl önce başladığı tekerlekli sandalye tenisinde başarılı sonuçlara imza atan Şırnaklı 16 yaşındaki milli sporcu Zeliha Aksak, ailesinden uzak kalmasına rağmen olimpiyat hayali için aralıksız çalışıyor.

Şırnak'ta köy korucusu baba ile ev hanımı annenin 7 çocuğundan biri olan Zeliha, tenis antrenörü olan öğretmeni Hüseyin Buğa ve okul müdürü İsmail Zeyrek'in desteğiyle 2019'da tekerlekli sandalye tenisine başladı.

Bir süre sonra antrenmanlar için okulun yurduna yerleşen genç sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesine rağmen tenisten uzak kalmamak için otostop çekerek idmanlarına gitti.

Yeteneğiyle kendini gösteren milli sporcu, bir süre sonra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkililerinin dikkatini çekti. Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımlar Başantrenörü Ayhan Çelik'e ulaşan Zeliha Aksak, eğitimini ve spor yaşantısını Ankara'da sürdürmek için talepte bulundu. Zeliha Aksak'ın hırsından etkilenip Şırnak'a giden Çelik, burada sporcunun ailesiyle görüştü. Milli sporcu, bu sayede Çelik'in girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle Ankara'da özel bir okul ve yurda kaydını yaptırdı.

Zeliha Aksak, lise eğitimini sürdürdüğü Ankara'da Ayhan Çelik ile haftada 5 gün idman gerçekleştiriyor.

Manisa'da 3 kategoride birincilik

Geçen yıl federasyon tarafından Antalya'da düzenlenen, uluslararası turnuvalar olan "Megasaray Open", "MTA Open" ve "KrosMedical Open" tekerlekli sandalye tenis turnuvalarına davet edilen Zeliha Aksak, burada Türkiye'yi temsil etti.

Son olarak geçen ay Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası"na katılan Zeliha, 3 kategoride birinci oldu.

Zeliha: "Tenis, bedensel engelliler için zor bir spor"

Zeliha Aksak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tenise başladıktan sonra pek çok ulusal turnuvaya katıldığını söyledi.

Emeklerinin karşılığını almanın gururunu yaşadığını ifade eden Zeliha, "6 kardeşim var, en büyükleri benim. Antrenmanlardan ve turnuvalardan vakit buldukça bayramlarda ailemin yanına gidiyorum. Teniste en başından bu yana gözüm yükseklerde. Hedefim Paris'teki 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmak. Tenis, bedensel engelliler için zor bir spor. Tenis güç değil zeka sporu olduğu için daha önemli." diye konuştu.

Başantrenör Ayhan Çelik ise Zeliha Aksak'ın en özel sporcularından biri olduğuna dikkati çekti.

Sporcusunun kısa sürede kendisini kanıtladığını dile getiren Çelik, "Bizi en çok etkileyen Zeliha'nın hikayesiydi. Şırnak gibi maddi imkanların ve şartların zor olduğu bir ortamda spora olan ilgisi bizi şaşırttı. Zeliha ile haftada 5 gün yoğun idman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeliha'nın genç yaşında önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Çelik, "Buradaki en büyük kazançlardan biri Doğu ve Güneydoğu için Zeliha'nın rol model olması. Hem oyunu, hem şampiyonluğu hem de kişilik anlamındaki orada sporculara örnek olabilecek birey olarak yetiştirmek istiyoruz. Çünkü başarılar gelir turnuvalar kazanılır, kaybedilir. Ama rol model olmak bambaşkadır. Zeliha zorlu yolda inşallah kendisini yetiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.