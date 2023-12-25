Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "İkinci yarının başında yediğimiz gol planlarımızı bozdu" dedi.

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Boluspor, konuk olduğu Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçla ilgili değerlendirmede bulunmadan önce Kuzey Irak'ta terör örgütü üyeleri tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını dile getiren Koşukavak, "Çorum'a kadro derinliğimiz olmadığı gibi U-19 takviyesiyle geldik. Manisa ve Altay maçına da aynı kadro ile gitmiştik. Oyunun ilk yarısı çok iyi oynadık. Çorum FK'yı çok koşturduk. Topa çok sahip olduk. Çok pozisyon ürettik. Maç boyunca cezasına biz 16 kez girerken Çorum FK 8 kez girdi. Oyuncu kalitesine takılıyoruz. Kadro derinliğimiz yok" dedi.

İkinci yarının hemen başında kolay bir gol yediklerini ifade eden Koşukavak, "Bizim için çok kötü oldu. Planlarımızı bozdu. Oyunu biraz daha taşıyarak Çorumspor'u kontrolden çıkarmak istiyorduk. Daha geniş alanlar bulup hücum etmeyi planlıyorduk. Çok erken bir golde geriye düşünce tekrar oyuna ortak olmaya çalıştık. Ancak bir pozisyon hatası vererek ikinci golü yedik. Çorumspor'u tebrik ediyorum başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM