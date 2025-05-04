Yalçın Koşukavak'tan Maç Yorumu - Son Dakika
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Yalçın Koşukavak'tan Maç Yorumu

Koşukavak, Yeni Malatyaspor maçında komik anlar yaşandığını belirtti, topun oyunda kalma süresini eleştirdi.

04.05.2025 19:58
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- Yalçın Koşukavak: "Sahada çok komik görüntüler vardı"

KOCAELİ - Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Yeni Malatyaspor maçında topun oyunda kalma süresiyle ilgili serzenişte bulunarak, "Oyunun durduğu zamanları ekibim not aldı. İlk yarı 9 dakika, ikinci yarı 22 dakika. Herhalde çok söylenecek bir şey yok. Gol atmamız gerekiyordu. Golü atıyoruz ve topu hemen alıp başlatmak istiyoruz, Malatyalı oyuncu topu alan oyuncumuzun peşinden koşuyor. Çok komik görüntüler vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Boluspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 10-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, topun oyunda kalma süresini eleştirerek, "Konuşacak bir şey yok aslında. Sizlere saygısızlık olmasın diye konuşuyorum. Topun oyunda kalma süresi dünya literatüründe ilktir diye düşünüyorum. Oyunun durduğu zamanları ekibim not aldı. İlk yarı 9 dakika, ikinci yarı 22 dakika. Herhalde çok söylenecek bir şey yok. Bu oyun teoride 90 dakika ama herhalde 35 dakika falan oynadık. Ülke futbolu adına üzülüyorum. Malatyaspor'u anlayabiliyorum. Çok da iyi mücadele ettiler, özellikle ilk yarı. Anlayamadığım; herkes emek veriyor, play-offa kalabilmek için gol averajına ihtiyacımız var. Gol atmamız gerekiyordu. Golü atıyoruz ve topu hemen alıp başlatmak istiyoruz, Malatyalı oyuncu topu alan oyuncumuzun peşinden koşuyor. Çok komik görüntüler vardı. 35 dakikada 10 gol attıkları ve inanarak mücadele ettikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. Son düdüğe kadar savaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Son hafta öncesi play-off hedefleri ve son karşılaşma için ise Koşukavak, "Boluspor onurlu ve gururlu yürüyüşüne devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yalçın Koşukavak'tan Maç Yorumu - Son Dakika

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