Yalgettekin, son kez 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü altını hedefliyor - Son Dakika
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Yalgettekin, son kez 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü altını hedefliyor

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Yalgettekin, son kez 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası\'nda üçüncü altını hedefliyor
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Yalgettekin, son kez 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası\'nda üçüncü altını hedefliyor
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Milli boksör Nurselen Yalgettekin, 14-25 Kasım'da Hırvatistan'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor. Son kez katılacağı turnuvaya Kastamonu'da hazırlanan sporcu, Eylül'de Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı.

Milli boksör Nurselen Yalgettekin, son kez katılacağı 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

Boksa 2018 yılında boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla başlayan 22 yaşındaki Nurselen, kısa sürede önemli başarılar elde etti.

Milli sporcu, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda iki kez birincilik kürsüsüne çıktı. Eylül ayında düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Nurselen Yalgettekin, yaşından dolayı son kez katılacağı 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek şampiyonaya, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Nurselen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir hazırlık döneminden geçtiğini söyledi.

Eylül ayında düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını anlatan Nurselen Yalgettekin, "Sadece 10 gün ara verdim. Ailemle birlikte vakit geçirdim, biraz dinlendim. Şimdi de yoluma tekrardan devam ediyorum. Önümde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. Daha önce bu kategoride iki defa Avrupa şampiyonu oldum. Üçüncüsünü alıp büyükler serüvenime tekrardan devam etmek istiyorum." dedi.

Milli takım antrenörü Muhammet Ali Keskin ile birlikte Hırvatistan'da yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını anlatan Nurselen, şunları kaydetti:

"Yılın başından beri kamplarımız devam ediyor. Hatta geçen yılın başından beri hayatımız sürekli Kastamonu'da, başka yerlerde, kendi memleketimizden uzakta şampiyonaya hazırlanmakla geçiyor. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Bu da kolay olmuyor. Fiziksel olarak zaten yoruluyoruz. Bunun yanında psikolojik olarak da çok yıpranıyoruz. Ailemizle birlikte kısa bir süre vakit geçiriyoruz. Daha sonrasında tekrar işimizin başına dönüyoruz. Aslında yoruluyoruz ama biraz ara verdikten sonra tekrar kendi düzenimizi özlüyoruz. Boksu özlüyoruz, başlamak istiyoruz. Bu şekilde yolculuğumuz devam ediyor."

Bu yılın son turnuvasına çıkacağını ifade eden Nurselen, "Hedefim tabii ki de şampiyonluk. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası aynı zamanda 2026 yılının son turnuvası. Benim de bu kategorideki son turnuvam olacak. Bu yıl son defa 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağım. Umarım buradan altın madalyamı alıp 23 yaş altı maceramı sonlandırırım." diye konuştu.

"Olimpiyatlarda başarı kazanan sporcularımızı örnek alıyoruz"

Türkiye'de kadın boksunun Tokyo Olimpiyatları'nın ardından önemli bir gelişim gösterdiğine dikkati çeken Nurselen Yalgettekin, olimpiyatlarda başarı elde eden milli sporcuları örnek aldığını vurguladı.

Kadın boksuna verilen desteğin arttığını dile getiren Nurselen, şunları kaydetti:

"Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra Türkiye'de kadın boksu çok hızlı bir şekilde yükseldi. Devletimizin ve Bakanlığımızın desteği de arttı. Biz de olimpiyatlarda başarı kazanan sporcularımızı örnek alıyor, onların yolundan gitmeye çalışıyoruz. İnşallah bir gün biz de onlar gibi olimpiyatlarda kürsünün zirvesinde yer alırız. 23 yaş altı takımındaki sporcular olarak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda, dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda ülkemize madalyalar kazandıracağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıHırvatistanKastamonuEylülSporSon Dakika

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