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Yalıkavakspor, çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Yalıkavakspor, çeyrek finale yükseldi

Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Bodrum ekibi Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor'u 36-23 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İlk maçta da galip gelen Yalıkavakspor, büyük sevinç yaşadı.

Yalıkavakspor, çeyrek finale yükseldi
20.01.2024 - 18:45,  Güncelleme: 18:47
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Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Bodrum ekibi Yalıkavakspor, son 16 turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor'u 36-23 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından oyuncular ve taraftarla büyük sevinç yaşadı.

İlk maçta Ankara ekibi Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 mağlup eden Yalıkavakspor, bugün Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda rakibiyle rövanşta kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 36-23 kazanan Yalıkavakspor adını çeyrek finale yazdırdı. Mavi-beyazlı ekip maçın ilk yarısını 14-8 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Yalıkavakspor, 36-23 galip gelerek tur atlayan taraf oldu. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA
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