Yalıkavakspor, Finalde Öne Geçti - Son Dakika
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Yalıkavakspor, Finalde Öne Geçti

Yalıkavakspor, Finalde Öne Geçti

Yalıkavakspor, Hentbol Süper Ligi Final serisinde Adasokağı'nı 29-23 yenerek 2-1 öne geçti.

18.05.2025 15:32
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KADINLAR Hentbol Süper Ligi Play-Off Final serisinin üçüncü maçında Yalıkavakspor, Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda konuk ettiği Adasokağı'nı 29-23 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Tribünlerin dolduğu karşılaşmayı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi de yerinde takip etti. Maça hızlı başlayan Yalıkavak, kaptan Yeliz Özel'in isabetli atışıyla ilk golünü buldu. Ancak ilk dakikalarda basit top kayıpları yapan Bodrum temsilcisi, savunmada da birkaç aksama yaşayınca Adasokağı üst üste bulduğu gollerle öne geçti. Karşılıklı atışların olduğu ilk 10 dakikalık bölümde skor 6-6 eşitlikle geçildi. Edanur Burhan ve Nurceren Akgün Göktepe'nin savunmadaki enerjisi ve kaleci Anca Mihaela'nın kritik kurtarışlarıyla toparlanan Denizin Kızları, devrenin sonlarına doğru momentumu yakaladı. Fakat atış hataları ve basit pas kayıpları nedeniyle farkı açmakta zorlandılar. İlk yarı Adasokağı'nın 14-13 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya daha derli toplu başlayan Yalıkavak, savunmadaki disiplinini artırdı. Edanur Burhan'ın etkili oyunu ve Ceylan Aydemir'in hızlı hücum sayılarıyla skor üstünlüğünü ele geçirdiler. Dakikalar ilerledikçe Yalıkavak savunmada daha agresif bir kimliğe büründü. Beyza Gedik'in diskalifiye olmasına rağmen takım oyununu korumayı başardılar. Maçın son bölümlerinde rakibin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren Bodrum ekibi, Nurceren'in ve Buket Seven'in sayılarıyla farkı açtı. Ceylan Aydemir'in son dakika sayısı skoru belirledi: 29-23.

Bu galibiyetle seride 2-1 öne geçen Yalıkavak, 20 Mayıs Salı günü saat 19.00'da yine evinde oynayacağı dördüncü karşılaşmayı da kazanırsa üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: DHA

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