Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 30-27 mağlup etti.
Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip, 16-11 önde bitirdi.
Müsabakanın ikinci yarısında da deplasman ekibi üstünlüğünü korudu ve salondan 30-27 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Yalıkavakspor, Görele'yi 30-27 yendi - Son Dakika
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