Yalıkavakspor Süper Kupa'yı ikinci kez kazandı - Son Dakika
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Yalıkavakspor Süper Kupa'yı ikinci kez kazandı

Yalıkavakspor Süper Kupa\'yı ikinci kez kazandı

Bodrum'da kurulan ve hızla Türkiye'nin hentboldaki markası haline gelen Yalıkavakspor, Türkiye Kupası ve Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunun ardından Süper Kupa'yı da ikinci kez kazandı.

28.08.2024 11:27
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BODRUM,

MUĞLA'nın turizm cenneti Bodrum'da kurulup kısa sürede Türkiye'nin hentboldaki markası olmayı başaran Yalıkavakspor, Türkiye Kupası ve Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunun ardından Süper Kupa'yı da art arda ikinci kez havaya kaldırdı. 2023'te ilk kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı, geçen sezon da yine ilk defa Süper Lig'de şampiyonluğu kazanan Bodrum ekibi, Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

Geçen yıl finalde Kastamonu Belediyespor'u 34-28 yenerek kupayı kazanan Yalıkavak, dün Ankara'daki finalde Yenimahalle Belediyespor'u 37-24 mağlup edip ikinci kez kupanın sahibi oldu. Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 16-12 önde tamamlayan Yalıkavakspor büyük sevinç yaşadı. Bodrum, futbolda ilk kez Süper Lig'e çıkan Bodrum FK ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Bodrum Basketbol'un ardından Yalıkavak'la hentbolda yine gurur duydu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yalıkavakspor Süper Kupa'yı ikinci kez kazandı - Son Dakika

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