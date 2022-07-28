Başkan Oral öğrencilerle futbol oynadı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Oral öğrencilerle futbol oynadı

28.07.2022 10:04
Başkan Oral öğrencilerle futbol oynadı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bu yıl 14'üncü kez açılan belediyenin Yaz Akademisi Futbol Okulu'nu ziyaret etti.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bu yıl 14'üncü kez açılan belediyenin Yaz Akademisi Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle sahaya inen Başkan Oral, çocuklarla top koşturdu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bu yıl 14'üncü kez açılan belediyenin Yaz Akademisi Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle sahaya inen Başkan Oral, çocuklarla top koşturdu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, beraberinde Altınova Belediye Meclis üyeleri Fevzi Arıcı ve Hasan Karabacak, Altınova Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok ile yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Altınova Belediyesi Yaz Akademisi Futbol Okulu'nu ziyaret ederek genç sporcu ve velileriyle bir araya geldi. Yaz Futbol Kursuna katılan öğrencilerle futbol oynayan Başkan Oral, kendileriyle keyifli bir gün geçirdi.

Çocuklarını spora yönlendiren ailelere teşekkür eden Başkan Oral, "Sporcularımızı, ailelerini, hocamızı kutluyorum. Ailelerimiz destek veriyor, hocamız çok özverili çalışıyor. Bu, bizim için çok önemli. Gençlerimize güvenimiz tam. Onlar için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Altınova Belediye Meclisi'nin spora ve sporcuya destek verilmesi ile ilgili aldığı kararla uluslararası ve ulusal turnuvalarda dereceye giren sporculara 2 yıllığına maaş bağlıyoruz. Tüm branşlardaki gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - YALOVA

YORUMLAR
500
Gençler istedi Tahmazoğlu yaptı Gençler istedi Tahmazoğlu yaptı
Kaynak: İHA

Hasan Karabacak, Metin Oral, Yalova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Oral öğrencilerle futbol oynadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:26:02. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Oral öğrencilerle futbol oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement