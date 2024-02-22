Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Avrupa şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu\'nu tebrik etti

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Avrupa şampiyonu olan Buse Tosun Çavuşoğlu'nun tüm Türkiye ve Yalova'yı gururlandırdığını söyledi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile bir araya geldi. Başarılı sporcuyu tebrik eden Tutuk, "Hemşehrilerimiz adına, ülkemiz adına bize bu gururu yaşattığın için teşekkür ediyoruz" dedi. Çavuşoğlu'ndan olimpiyat şampiyonluğu da beklediklerini ifade eden Tutuk, "Olimpiyat şampiyonluğu ile çıtayı yükselteceğinize inanıyorum. Sırrı Acar gibi bir şampiyonumuz da var. Bence burada yıllarca Buse Tosun Çavuşoğlu olarak adını altın harflerle Yalova'nın gönlüne yazdın. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman Yalova Belediyesi olarak da bir ağabeyin olarak da belediye başkanı olarak da yanındayım" diye konuştu.
Ziyarette hazır bulunan AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de başarılı sporcuyu tebrik etti.
Çavuşoğlu, son Dünya ve Avrupa şampiyonu olması nedeniyle seri başı olarak olimpiyatlara gideceğini ve burada da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.
Ziyarette Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı ve Yalova Belediyespor Güreş Sorumlusu Ali Kayalı, genç güreş sporcuları da katıldı. - YALOVA
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