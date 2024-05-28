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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yalova Çocuk Oyunları Şenliği finalleri renkli görüntülere sahne oldu.

Yalova Çocuk Oyunları Şenliği'nin finalleri 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, finale çıkarak mücadele verecek sporculara başlarılar diledi. İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise konuşmasında, "Bir insanın anavatanı, hiç şüphesiz çocukluğudur. Çocuk dediğimiz, masum varlığın, en temel ihtiyacı, gıdadan sonra oyundur. Çocuk kavramıyla özleşen başka bir kavram da şenlik kavramıdır. İşte bugün burada, sene başından beri, tüm ilçelerimizle birlikte planlamış olduğumuz, 60 ortaokuldan 13 bin 781 öğrencinin, 56 ilkokuldan 15 bin 831 öğrencinin arasından sıyrılıp gelen yarışmalarda, hem eğlenerek hem öğrenerek sene sonuna kadar bu süreci devam ettiren ve bu süre içinde de rekabet duygusuyla takım arkadaşlığını pekiştiren her bir öğrencimizi tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Hülya Kaya, Kılıç ve Akmeşe ile final yarışmaların başlangıcını veren bayrakları indirdi. Daha sonra öğrenciler kategorilerinde şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdi. - YALOVA