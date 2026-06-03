Yalova Çocuk Oyunları Şenliği Renklendi - Son Dakika
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Yalova Çocuk Oyunları Şenliği Renklendi

Yalova Çocuk Oyunları Şenliği Renklendi
03.06.2026 12:30
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Yalova'da düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği'nde 440 öğrenci kıyasıya yarıştı, dostluk öne çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yalova Çocuk Oyunları Şenliği finalleri renkli görüntülere sahne oldu.

90. Yıl Spor Salonu'nda bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yalova Çocuk Oyunları'nın finali kıyasıya mücadelere sahne oldu. Yarışmalarda 44 okuldan 440 öğrenci ter döktü. Tribünleri dolduran yaklaşık 500 izleyici de heyecana ortak oldu. Geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunulması amacıyla düzenlenen şenlikte, öğrenciler kıyasıya yarışırken eğlenceli anlar yaşadı.

Renkli görüntülere sahne olan final müsabakalarında dostluk, paylaşım ve takım ruhu ön plana çıktı. Gün boyunca devam eden etkinlikler, spor salonunu dolduran öğrenciler, öğretmenler ve velilerin desteğiyle adeta bir şölen havasında geçti. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Eğitim, Yalova, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova Çocuk Oyunları Şenliği Renklendi - Son Dakika

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