Yalova\'da Drone Şampiyonası Heyecanı

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabı Yalova'da başladı. 2 gün sürecek şampiyonada 21 dron pilotu birincilik için kıyasıya mücadele veriyor.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabı Yalova Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor. Stadyumda kurulan parkurda kıyasıya mücadele eden dron pilotları, 2 gün sürecek yarışmalarda birincilik için ter döküyor. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen ilk etabın ardından Yalova'da ikinci etabı gerçekleştirdiklerini söyledi. Saymaz, Türkiye'de düzenlenen festivalin dünyada benzerinin olmadığını belirterek, "TEKNOFEST'i dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali yapan en önemli argümanlardan biri, milletimizin bu işe ilgi ve alaka duyması. Ciddi anlamda, kısa sürede ilgi ve alakanın zirveye ulaştığı, milyonlarca katılımın, milyonlarca yarışmacının başvurmasıyla aşikardır" dedi.

Saymaz, TEKNOFEST'in kısa sürede milletin de desteğiyle büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Saymaz, Yalova'da şampiyon olacak yarışmacının ise Türkiye'yi İstanbul'da düzenlenecek World Drone Cup'ta temsil edeceğini ifade etti.

Farklı şehirlerde, farklı yarışmaları düzenleneceğini kaydeden Saymaz, "30-31 Ağustos'ta TEKNOFEST Mavi Vatan'ı İstanbul Tersanesi'nde gerçekleştireceğiz. Sonrasında 17-21 Eylül tarihlerinde 5. kez TEKNOFEST'in doğduğu yerde, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacağız" diye konuştu.

KKTC'de düzenlenen ilk etabın birincisi olan milli sporcu Hüseyin Ablak ise 10 yıldır bu sporla ilgilendiğini ifade etti. Ablak, Yalova'da da birinciliğe ulaşmayı hedeflediğini söyledi. - YALOVA