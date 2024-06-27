Yalova'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı - Son Dakika
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Yalova'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı

Yalova\'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocuklar için sporun kapılarını aralayan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi. Yaz spor okulları çerçevesinde 20 farklı branşta ve bin 745 çocuk ve gencin kaydını aldıklarını belirten İl Müdürü Salih Kılıç, ücretsiz olarak düzenlenecek antrenmanlara tüm Yalovalı çocukları davet etti.

27.06.2024 15:26
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Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocuklar için sporun kapılarını aralayan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programı 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Burada konuşan Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, "Yıl boyunca devam eden GSB spor okullarımız, yaz döneminde yeni gruplarla başlıyor. Her alanda değerli ve başarılı antrenörlerimizle, çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, sporu tabana yaymak, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak, toplumda spor kültürünü oluşturmak, kötü ve zararlı alışkanlıklardan korumak, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Yaz spor okulları çerçevesinde 20 farklı branşta ve şu an itibarıyla bin 745 çocuk ve gencin kaydını aldıklarını belirten Kılıç, uzman antrenörler eşliğinde kursların başladığını ifade etti. Tüm Yalovalı aileleri, çocuklarını ücretsiz yaz spor okullarına getirmeye davet eden Kılıç, organizasyonda emeği geçen mesai arkadaşlarına ve destek veren ailelere teşekkür etti. Açılışın ardından Karate, Wushu ve Jimnastik sporcuları gösterilerini sergiledi.

Bu yaz döneminde Güreş, Atletizm, Okçuluk, Hokey, Karate, Judo, Badminton, Taekwondo, Boks, Wushu, Tenis, Jimnastik, Futsal, Basketbol, Voleybol, Step Aerobik, Zumba, Plates, Engelli Atletizm, Engelli Dart, Engelli Bocce ve Engelli Jimnastik gibi 20 farklı spor branşında antrenmanlar düzenlenecek. Geleceğin yıldızları, bu antrenmanlardan ücretsiz olarak yararlanabilecek. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yalova'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı - Son Dakika

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