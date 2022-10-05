Yalovaspor galibiyetinden dolayı takımı tebrik eden Oral, kazasız belasız, sakatlıksız bir sezon diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Altınova Belediye Başkanı Oral ilk maçını kazanan futbolcularla antrenmana çıktı - Son Dakika

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