Aksaray'da, 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, ikinci gün müsabakalarıyla devam etti.
Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyona, 35 ülkeden 150 sporcuyla, Hasan Dağı'nda gerçekleştiriliyor.
Şampiyonanın ikinci gününde, 92 kilometrelik parkurda mücadele eden sporcular, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde belirlenen hedef noktasına iniş yaptı.
Son Dakika › Spor › Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?