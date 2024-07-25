Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Çameli\'de Başlıyor

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Yamaç Paraşütü Dünya Kupası şampiyonası, 3 Ağustos Cumartesi günü Çameli Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nden başlayacak.

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası şampiyonası, Denizli'nin Çameli ilçesinin Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nden başlayacak. Dünya Kupası Şampiyonası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00'de düzenlenecek açılış programı ile başlayacak. Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti, macera tutkunu yerli ve yabancı paraşüt sporcularını ağırlayacak. Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan 2140 metre yüksekliğindeki Yaylacık Dağının yamacından havalanacak olan sporcular Çameli semalarını renklendirecek. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, herkesi bu macera dolu ve renkli etkinliği izlemeye davet etti. - DENİZLİ