Yamaç Paraşütü Eğitimi Toplantısı Kütahya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yamaç Paraşütü Eğitimi Toplantısı Kütahya'da

Yamaç Paraşütü Eğitimi Toplantısı Kütahya\'da
09.06.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da düzenlenen toplantıda yamaç paraşütü eğitimlerinin gelişimi ele alındı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Eğitim Rehberi Toplantısı, ülkenin farklı bölgelerinden gelen eğitmenleri, antrenörleri ve spor paydaşlarını bir araya getirdi.

Katılımcıların yer aldığı programda, yamaç paraşütü branşının gelişimine yönelik eğitimler, değerlendirme toplantıları ve bilgi paylaşımı oturumları gerçekleştiriliyor. Organizasyon kapsamında sektördeki güncel gelişmeler ele alınırken, eğitim standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar da masaya yatırılıyor.

Toplantıya, Emre Şahin da katılarak hava sporlarının gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Program boyunca eğitmenler ve antrenörler, sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri paylaşarak branşın geleceğine katkı sağlayacak görüş alışverişinde bulunuyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hava sporlarının gelişimine katkı sunan böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyulan memnuniyet dile getirildi. Açıklamada ayrıca, bilgi ve deneyim paylaşımının ön planda olduğu toplantının, yamaç paraşütü eğitimlerinin niteliğinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Hava Sporlarının Gelişimine Katkı Sağlayacak

Yamaç paraşütü alanında görev yapan eğitim rehberleri, antrenörler ve uzmanların bir araya geldiği toplantı sayesinde branşın mevcut durumu değerlendirilirken, geleceğe yönelik hedefler ve eğitim stratejileri de ele alınıyor. Kütahya'da gerçekleştirilen organizasyonun, Türkiye'de hava sporlarının daha geniş kitlelere ulaşmasına ve güvenli eğitim standartlarının güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yamaç Paraşütü Eğitimi Toplantısı Kütahya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını aldatan kadının sözleri “Bu kadarına da pes“ dedirtti Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Jhon Duran Galatasaray’a Kritik maddeyi masaya koydular Jhon Duran Galatasaray'a! Kritik maddeyi masaya koydular
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

09:41
İşte yıllar sonra Fenerbahçe’ye geri dönen Aziz Yıldırım’ın yol haritası
İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
09:06
Ortalığı yıkan fotoğraf Apar topar kaldırdı
Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı
08:49
CHP’de grup toplantısı restleşmesi TBMM’de güvenlik önlemleri had safhada
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 09:50:09. #7.12#
SON DAKİKA: Yamaç Paraşütü Eğitimi Toplantısı Kütahya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.