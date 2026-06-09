Yamaç Paraşütü Eğitimi Toplantısı Kütahya\'da

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Eğitim Rehberi Toplantısı, ülkenin farklı bölgelerinden gelen eğitmenleri, antrenörleri ve spor paydaşlarını bir araya getirdi.

Katılımcıların yer aldığı programda, yamaç paraşütü branşının gelişimine yönelik eğitimler, değerlendirme toplantıları ve bilgi paylaşımı oturumları gerçekleştiriliyor. Organizasyon kapsamında sektördeki güncel gelişmeler ele alınırken, eğitim standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar da masaya yatırılıyor.

Toplantıya, Emre Şahin da katılarak hava sporlarının gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Program boyunca eğitmenler ve antrenörler, sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri paylaşarak branşın geleceğine katkı sağlayacak görüş alışverişinde bulunuyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hava sporlarının gelişimine katkı sunan böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyulan memnuniyet dile getirildi. Açıklamada ayrıca, bilgi ve deneyim paylaşımının ön planda olduğu toplantının, yamaç paraşütü eğitimlerinin niteliğinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Hava Sporlarının Gelişimine Katkı Sağlayacak

Yamaç paraşütü alanında görev yapan eğitim rehberleri, antrenörler ve uzmanların bir araya geldiği toplantı sayesinde branşın mevcut durumu değerlendirilirken, geleceğe yönelik hedefler ve eğitim stratejileri de ele alınıyor. Kütahya'da gerçekleştirilen organizasyonun, Türkiye'de hava sporlarının daha geniş kitlelere ulaşmasına ve güvenli eğitim standartlarının güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor. - KÜTAHYA