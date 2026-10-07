Yamaç paraşütünde milli sporcular Romanya'da 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya aldı

Yamaç paraşütünde milli sporcular Romanya'da 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen 9. FAI Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Kübra Cengiz kadınlarda altın ve gençlerde bronz, Faruk Karateke gençlerde altın, Tugay Karateke ise gençlerde gümüş madalya aldı.
Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen 9. FAI Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, milli sporcu Kübra Cengiz kadınlarda Avrupa şampiyonu olurken, gençler kategorisinde bronz madalya kazandı.
Faruk Karateke, gençlerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken Tugay Karateke, bu kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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