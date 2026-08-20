Yamalakspor\'un Yeni Sezon Hedefi

Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Yamalakspor, yeni sezonda Teknik Direktör Murat Angın yönetiminde yoluna devam ediyor. Kadrosunda önemli değişikliklere giden Yamalakspor, tecrübeli ve genç oyuncuları bir araya getirerek güçlü bir ekip oluşturmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezonun ardından kadrosunda bazı oyuncularla yollarını ayıran Yamalakspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Takım, deneyimli isimleri kadrosuna katarak hem saha içindeki gücünü artırmayı hem de Süper Amatör Lig'de iddialı bir sezon geçirmeyi amaçlıyor.

Yeni sezon yapılanması kapsamında Berk Tosun, Ahmet Tüzün, Mustafa Tutar, Yunus Emre Kerimoğlu ve Muzaffer Erdoğan gibi tecrübeli futbolcular Yamalakspor kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç ve yetenekli futbolculara da kadroda yer veren Yamalakspor, gençlik ve tecrübenin harmanlandığı bir takım oluşturdu.

Takımın başında ise yeni sezonda Murat Angın görev yapmaya devam edecek. Angın yönetimindeki Yamalakspor, sezon öncesi hazırlıklarına bu Perşembe günü başlayarak yeni sezonun ilk adımını atacak.

Yeni transferlerin de katılımıyla gerçekleştirilecek hazırlıkların, takımın oyun sisteminin oluşturulması ve futbolcuların birbirine uyum sağlaması açısından büyük önem taşıması bekleniyor. Teknik heyet ve yönetim, yeni sezonda Yamalakspor'un Süper Amatör Lig'de ses getiren bir performans ortaya koymasını hedefliyor.

Yamalakspor'da gözler artık yeni sezon hazırlıklarına çevrilirken, taraftarlar da yeni transferlerden ve genç yeteneklerden oluşan kadronun sahadaki performansını merakla bekliyor.

Teknik Direktör Murat Angın, yeni sezonla ilgili yaptığı açıklamada: "Hedef belli: güçlü kadro, iyi futbol ve Süper Amatör Lig'de başarılı bir sezon" dedi.