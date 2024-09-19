Yanal: Amedspor Türkiye'nin En Çok İzlenen Takımlarından - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yanal: Amedspor Türkiye'nin En Çok İzlenen Takımlarından

Yanal: Amedspor Türkiye\'nin En Çok İzlenen Takımlarından

Amedspor Teknik Direktörü Yanal, kulübün izlenme oranlarını değerlendirerek takımın potansiyelini vurguladı.

19.09.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1'İNCİ Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü (Amedspor) yönetimi ile birlikte ligin ilk 5 haftasını değerlendiren Teknik Direktör Ersun Yanal, "Bence bugün izlenme oranlarının takip edilme ve sosyal medya reytinglerine baktığımızda Amedspor, Türkiye'de en çok izlenen 3-4 takımdan bir tanesidir. Yapılan canlı yayınlar ve reytinglerdeyse yine çok önemli reytingler almış bir takım. Bu taraftar kitlesini biz yanımızda gördüğümüzde çok büyük bir güçle işimize daha iyi odaklanıp, işimizi daha coşkuyla, daha zevkle ve keyifle yapıp sonuçları alacağız" dedi.

1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü (Amedspor) Teknik Direktör Ersun Yanal, kulüp yönetimi ile birlikte, ligin ilk 5 haftasını değerlendirmek üzere kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya kulübün Başkanvekili Baran Durmaz, Genel Sekreteri Faysal Tosun ve Basın Koordinatörü Bekir Güneş de katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkan Vekili Baran Durmaz; "Kulüp Başkanımız Aziz Elaldı, Bandırmaspor maçı öncesi İzmir'de bir başkan yardımcımızı almaya giderken bir trafik kazası geçirdi. Tek başına sürüyordu. Kusurun da yüksek bir oranı başkanımıza ait olan bir kazaydı. Telefondan kaynaklı bir kaza geçirdi ve şu an durumu iyi, hastanede yatıyor. Çıkmıştı, tekrar yatmak zorunda kaldı ve ödemden kaynaklı. Şu anda genel durumu iyi, bir 10-15 gün içerisinde tekrardan aramıza katılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilgili de ilk maçtan kaynaklı maddi bir kaybımız oluştu. Şu an itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne maddi yükümlülüklerle ilgili bir tazminat davası açacağız. ve kendilerine görev ihmalinden dolayı da bugün itibariyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

YANAL: KAMPA GÖTÜRDÜĞÜMÜZ 11 OYUNCU BİZDEN AYRILDI

Teknik Direktör Ersun Yanal, Amedspor'un Türkiye'de en çok izlenen 3-4 takımdan biri olduğunu ifade ederek, "İlk kamp sonrasında bizden 11 oyuncu ayrıldı, bizim buradan kampa götürdüğümüz oyuncular içerisinde 11 oyuncu ayrıldı ve 13 oyuncu geldi. Son olarak da denemek üzere aldığımız ve antrenman için 4'üncü kaleci olarak kullanmak istediğimiz oyuncu aldık. Transfere gelince çok ciddi bütçelerle yapılan ve aldığımız oyuncuyu bir daha geri göndermemek üzere plan yapmamız gereken bir işle uğraşıyoruz. Eleştirilecek çok yanımız var. Değişecek ve değiştirilecek çok yanımız var. ve şimdi geldik buraya, yani Boluspor maçına. Boluspor maçı öncesinde başkanımızın da dediği gibi valimizin tutumu hepimizi çok mutlu etti. Şöyle ki statta yaşanan tüm olumsuzlukların hesabını soracağını ve bunun karşılığında burayı en iyi şekilde Diyarbakır'a yakışacak şekilde yapılacağının sözünü verdi ve iletişimde olmamız gerektiğini söyledi. Ben de çok memnun oldum, kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. 5 maç bitti, 29-30 maçımız var. Bu maçların oynanması için süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Bir transfer dönemi daha var. ve bu dönem içerisinde bu takımı 23-24 oyuncuyla tutup, kadro şişkinliği yaratmadan, kadro fazlalığı oluşturmadan, birlikte kullanabileceğimiz bir takım haline getirip, bir takımdaşlığın olacağı bir ortamla yukarıya taşımak zorundayız. Buna hepimizin ihtiyacı var. Bence bugün izlenme oranlarını takip edilme ve sosyal medya reytinglerine baktığımızda Amedspor, Türkiye'de en çok izlenen 3-4 takımdan bir tanesidir. Yapılan canlı yayınlar ve reytinglerdeyse yine çok önemli reytingler almış bir takım. Bu taraftar kitlesini biz yanımızda gördüğümüzde çok büyük bir güçle işimize daha iyi odaklanıp, işimizi daha coşkuyla, daha zevkle ve keyifle yapıp sonuçları alacağız. ve biz hiçbir şekilde olumsuz gelişen hiçbir olaya cevap vermeyeceğiz. Hakemlerle ilgili konuşmayacağız. Biz takımlarla ilgili konuşmayacağız. Sadece işimize bakıp, ben ve arkadaşlarım işimize bakıp sadece futbolu konuşacağız. Amed'in geleceğini konuşacağız. Amed'in başarılarını konuşacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Ersun Yanal, Amedspor, Türkiye, Futbol, trafik, Medya, Yaşam, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Spor Yanal: Amedspor Türkiye'nin En Çok İzlenen Takımlarından - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:50:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yanal: Amedspor Türkiye'nin En Çok İzlenen Takımlarından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement