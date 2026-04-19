Yankı Erel, Monastir Turnuvası Şampiyonu
Yankı Erel, Monastir Turnuvası Şampiyonu

19.04.2026 15:06
Yankı Erel, Monastir'de Bertrand'ı yenerek ITF organizasyonlarındaki 11. şampiyonluğunu kazandı.

Milli tenisçi Yankı Erel, 5 numaralı seribaşı olduğu Monastir Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde 1 numaralı seribaşı Fransız Robin Bertrand'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tunus'un Monastir kentinde düzenlenen, toplam 30 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 396 numarası Yankı ile klasmanın 290. basamağındaki Bertrand karşılaştı.

Korttan 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Yankı, ITF organizasyonlarındaki 11. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasına katılan Tuncay Duran (dünya 749 numarası) ise finalde ev sahibi ülkeden Alec Beckley'i (679) 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

Tuncay böylece ITF organizasyonlarındaki 2. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA

