Yankı Erel, seribaşı Zheng'i 2-0 yenip Jingshan Challenger'da çeyrek finale çıktı

Yankı Erel, seribaşı Zheng'i 2-0 yenip Jingshan Challenger'da çeyrek finale çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Tenis Federasyonu, milli tenisçi Yankı Erel'in Çin'deki Jingshan Challenger'ın son 16 turunda 1 numaralı seribaşı ve dünya 92 numarası Michael Zheng'i 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendiğini açıkladı. Erel bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli tenisçi Yankı Erel, Jingshan Challenger'da 1 numaralı seribaşı Michael Zheng'i yenerek çeyrek finale çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Yankı Erel, Çin'deki turnuvanın son 16 turunda dünya 92 numarası Zheng (ABD) ile karşılaştı.
Rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, adını çeyrek finale yazdırdı.
Kaynak: AA
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